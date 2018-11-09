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Malavi'de en az 35 bin kişi gıda krizi yaşayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

UNHCR Malavi Temsilcisi Monique Ekoko: - "Malavi'de bulunan 35 binden fazla mülteci ya da sığınmacı, gerekli önlemler alınmazsa iki ay içerisinde gıda sorunuyla karşı karşıya kalabilir"

Afrika ülkelerinden Malavi'de en az 35 bin kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Malavi Temsilcisi Monique Ekoko, yaptığı yazılı açıklamada, gerekli insani yardımların yapılmaması durumunda Malavi'de gıda sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ekoko, "Malavi'de bulunan 35 binden fazla mülteci ya da sığınmacı, gerekli önlemler alınmazsa iki ay içerisinde gıda sorunuyla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki yardımlar için gelecek yıl 4,2 milyon dolara ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Ekoko, yiyecek sıkıntısının, binlerce mülteci ve sığınmacı için yıkıcı bir etkiye neden olacağını ve sağlık koşullarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere, komşu ülkelerdeki iç çatışmalardan kaçan on binlerce kişi Malavi'ye sığınıyor.

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