Malavi'de Mutharika yeniden devlet başkanı seçildi

BLANTYRE (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de cuma günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut devlet başkanı Peter Mutharika yeniden devlet başkanı seçildi.

Malavi Seçim Komisyonu Başkanı Jane Ansah, Malavi seçimlerini Demokratik İlerici Parti (DPP) lideri ve mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika'nın kazandığını açıkladı.

Ansah, “Başkanlık seçimleri özgür ve adil şekilde oldu ve seçim sonuçları Malavi halkının iradesinin gerçek yansımasıdır." dedi.

Malavi Yüksek Mahkemesi, Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera'nın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve mahkemeye başvurması sonucu 10 bölgede oyların yeniden sayılmasına hükmetmişti.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

