Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü TABİP protokolünü imzaladı

Büyükelçi Kavakcı da Malaya Üniversitesi ile imzalanacak TABİP anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türk ve Malay bilim insanlarının bu vesileyle bir araya geliyor olmasından çok memnunuz. Bu anlaşma inşallah insanlığa büyük bir hizmet teşkil edecektir." dedi.

İmza töreninden önce YEE Kuala Lumpur Müdürü Dr. Altun, TABİP protokolü hakkında üniversite temsilcilerine detaylı bilgi vererek bu anlaşmanın iki ülkedeki akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkılardan bahsetti.

Malezya'nın dünya sıralamalarındaki en iyi üniversitesi olan Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında mutabakat imzalandı.

TABİP projesi ile hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlanacağını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

AA muhabirine konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TABİP’in dünyadaki bilgi temelli üretimi Türkiye’ye çekmeye yarayacak en önemli araçlardan birisi olduğunun altını çizerek "Bilim diplomasisi alanında da çalışmamız gerekiyor çünkü bilim bütün dünya vatandaşlarının eşit mesafede durduğu bir alan." diye konuştu.

Malezya'da ve Asya bölgesinde TABİP protokolünü ilk imzalayan üniversite olan Malaya Üniversitesi, bu yıl akademik kapasitesini artırarak dünya listesinde 87. sıraya yükseldi.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Abdul Rahim, Türk üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmaları takip ettiklerini, bu anlaşmanın Türkiye ve Malezya'daki akademisyenlerin birlikte yapıcı projeler geliştirmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

"Özellikle Asya ve Pasifik bölgesindeki gelişmelere baktığımızda bilgi temelli üretimin var olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, TABİP’in dünyadaki bilgi temelli üretimi Türkiye’ye çekmeye yarayacak en önemli araçlardan birisi olmasını amaçlıyoruz. Malezya’nın en iyi üniversitesi ve dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan Malaya Üniversitesi ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü ile TABİP olarak, Türkiye’nin dünyaya açılan bilgi kapısı olma ve bilimsel kapasitesini dünyayla paylaşma yolunda çok önemli bir adım attık."

- TABİP ile Türkiye'nin bilimsel potansiyeli dünyaca tanınacak

Bu yıl itibarıyla 46 ülkede 57 kültür merkezi ve 60’ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası bulunan Yunus Emre Enstitüsü, TABİP’in bilimsel ağı olarak bilinen Portal adlı yazılımının hayata geçirilmesiyle hem Türkiye’nin akademik ve bilimsel potansiyelini dünyaya tanıtmayı, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretimine destek olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, TABİP sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine ulaşıyor.