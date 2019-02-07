Maldivler'in eski Devlet Başkanı kara para aklamakla suçlanabilir

MALE (AA) - Maldivler'de polis, başsavcılıktan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u kara para aklamakla suçlamasını talep etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, müfettişlerin, Yamin Abdül Gayyum'un kara para akladığına ve eski bakan Azime Şakur'un Gayyum'a yardım ettiğine dair yasal dayanaklar elde ettiği bildirildi.

Polisin başsavcılıktan ayrıca Gayyum ve Şakur'u müfettişlere yanlış bilgi vermekle suçlanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı.

Gayyum, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

