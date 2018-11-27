7 aydır havaalanında yaşıyordu! İyi haber geldi

El Kontar'ın yaşadıkları, Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'ndan gönderdiği videolarla dünyanın dikkatini çekmişti.

37 yaşındaki El Kontar, son iki aydır Malezya'daki bir gözetim merkezinde tutuluyor ve Kanadalı sponsorları davasının hızla görülmesi için uğraşıyordu.

Biritish Columbia Müslüman Birliği ve Canada Caring Society adlı iki kuruluş El Kontar'ı mülteci olarak getirebilmek için sponsor oldu.

Canada Caring Soicety'den Laurie Cooper BBC'ye yaptığı açıklamada, El Kontar'ın Kanada'ya getirileceğini geçen Perşembe günü öğrendiklerini söyledi.

Cooper "Çok rahatladık ama hala inanamıyoruz. Havaalanında ona sarılmadan gerçek olmayacak. Birçok iniş çıkış yaşanan çok uzun bir yolculuk oldu" dedi.

Avukatı da El Kontar'ın Kanada'ya iltica başvurusunun kabul edildiğini ve yolda olduğunu belirtti.

Cooper da Kontar'ın uçağa biniş kapısından kendisine mesaj attığını ve sabırsızlıkla görmeyi beklediğini söyledi.

Cooper "El Kontar'ın durumu, dünyanın her yanındaki mültecilerin karşılaştıkları zorlukları temsil ediyor. Onlara yaşayacak güvenli bir yer bulmak giderek zorlaşıyor. O şanslılardan biri" diye konuştu.