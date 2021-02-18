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Malezya'da 'yaşlı ve zengin sevgili' bulma uygulamasına dava!

18.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Malezya'da 'yaşlı ve zengin sevgili' bulma uygulamasına dava!

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da "yaşlı ve zengin sevgili" bulma uygulaması Sugarbook'un kurucusu Darren Chan'in başı belada. Chan, 17 Şubat'ta fuhuş ve interneti kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Perşembe günü polisin tutuklanması yaptığı başvuru, 34 yaşındaki Chan'in kolluk kuvvetleriyle işbirliğini kabul etmesinin ardından mahkeme tarafından reddedildi.

Sugarbook "dürüst ve şeffaf ilişkilere olanak tanıdığını", "yaşlı ve zengin" kişilerle buluşmada anonimliğe ve gizlilik sağladığını ve "güvenli bir ortam" sunduğunu öne sürüyor.

Ancak çöpçatanlık uygulaması, çok sayıdaki üniversite öğrencisinin uygulamayı kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Vice'ın haberine göre, ülkedeki muhafazakar siyasetçiler gerekli mercilere şikayette bulunarak hem sitenin hem de mobil uygulamanın erişime kapatılmasını talep etmişti. Bu hamle başarıya ulaşmış ve Sugarbook'a erişim 15 Şubat'ta kapatılmıştı.

Polis şefi Fadzil Ahmet, 18 Şubat'ta erken saatlerde yaptığı açıklamada Chan'in gözaltına alındığını ve gün içerisinde tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini söylemişti. Mahkeme, Chan'ın polisle işbirliği yapmaya söz vermesinden sonra tutuklanmasına dair başvuruyu reddetti.

Bununla birlikte Sugarbook, Malezya'nın erişim kısıtlama kararına saygı duyduğunu ve yasağın diğer ülkelerde uygulanmaması için önlem aldıklarını bildirmişti. Chan ise 16 Şubat'ta Twitter'da yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

Şu anda daha fazlasını yapacak konumda değiliz... Malezya hükümetinin halk için en iyisini bildiğine inanıyoruz.

Ülkede Sugarbook'a erişim engeli uygulansa da isteyen kişiler uzaktan erişim yoluyla farklı ağları bağlanmayı sağlayan VPN aracılığıyla uygulamayı kullanabiliyor.


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