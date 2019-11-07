Malezya tutuklanan Kamboçyalı muhalif lideri başka bir ülkeye gönderecek

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah da parlamento oturumunda Mu Sochua'nın tutuklanmasına dair muhalefet partili milletvekillerinden gelen sorulara verdiği cevapta, muhalif liderin Kamboçya'ya iade edilmeyeceğini doğruladı.

Mahathir, Güneydoğu Asya ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadığının altını çizdi ve CNRM üyelerine hitaben, "Kendi mücadeleleri için Malezya'yı üs olarak kullanmalarını hoş karşılamıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhalif liderin işlediği bir suçtan ötürü tutuklanmadığını vurgulayan Mahathir, "Şu an kendisini kabul edecek başka bir ülke arıyoruz." dedi.

Başbakan Mahathir Muhammed, idari başkent Putrajaya'da başkanlık ettiği Milli Komite toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, dün gece Kamboçya'ya geçmek üzereyken tutuklanan Mu Sochua'nın ülkesine iade edilip edilmeyeceğine dair soruyu cevapladı.

Malezya hükümeti, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklanan Kamboçya'nın siyasi yasaklı muhalif partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua'nın, başka bir ülkeye gönderileceğini açıkladı.

Muhalif liderin bir süre Malezya'da tutulacağını belirten Seyfeddin, "Malezya ve Kamboçya'nın iade anlaşması bulunmamakta. Biz kararlarımızı dış ülkelerin etkisiyle veya rica üzerine vermiyoruz." dedi.

Malezya Polis Teşkilatı Göç İdaresi, CNRM Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua'nın dün akşam saatlerinde Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandığını açıklamıştı.

Bir süredir Endonezya'da yaşayan Mu Sochua, bu hafta Malezya'ya geçmişti.

CNRM'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy ise Tayland üzerinden Kamboçya'ya dönmek isterken Taylandlı yetkililerin engeliyle karşılaşmıştı.

- Muhalif partiden orduya hükümeti devirme çağrısı

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi lideri Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.