Malezya'da bin 800 litre kaçak petrol ele geçirildi

Malezya'nın Sabah eyaleti kara sularında, bidonlara doldurulmuş toplam bin 800 litre petrol yurtdışına kaçırılmak istendiği sırada yakalandı.

Deniz İstihbarat Biriminden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Sandakan kenti kıyılarında biri yabancı uyruklu 3 kişinin, bir kamyondan petrol bidonları indirirken yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan kaçakçıların petrol bidonlarını yurtdışına çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen kaçak petrolün bin 800 litre olduğu kaydedildi.

