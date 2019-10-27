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Malezya'da "Keşmir ile dayanışma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, "Kara Gün" olarak adlandırılan Cammu Keşmir'in Hindistan tarafından ele geçirilmesinin 72. yılında "dayanışma etkinliği" gerçekleştirdi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, "Kara Gün" olarak adlandırılan Cammu Keşmir'in Hindistan tarafından ele geçirilmesinin 72. yılında "Keşmir ile dayanışma" etkinliği düzenlendi.

Başkent meydanında bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Keşmir'e destek içeren pankartlar taşıyarak Hindistan'ın bölgedeki işgalini protesto etti.

Gösterinin ardından okunan ortak açıklamada, Keşmir halkının kendi geleceğini belirlemesi için halk oylamasına gidilmesi gerektiği belirtilerek, "Birleşmiş Milletler'in Keşmir kararları 70 yıldır Hindistan tarafından inkar ediliyor. Keşmir sorununa kalıcı çözüm getirilmesinin, Güney Asya ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrar için son derece gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölge halkına yönelik tecrit, muhalifleri tutuklama ve saçmalı tüfek kullanımı uygulamalarına bir an önce son verilmesi ve taraflara diyalog çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dua etkinlik Keşmir Malezya protesto

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