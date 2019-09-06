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Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla dayanışma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

40 STK, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını protesto etti

Malezya'da bir grup sivil toplum kuruluşu (STK) Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına yönelik protesto düzenledi.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketinin (ABIM) önderliğinde başkent Kuala Lumpur'un merkez camilerinden Masjid Negara'nın avlusunda yapılan, 40 STK'nın iştirak ettiği eyleme katılanlar, Keşmir'deki Müslümanların haklarını savunan sloganlar attı.

Tekbir ve dualar eşliğinde "Keşmir'in yanındayız", "Etnik temizliği durdur" ve "Keşmir'de işgale son ver" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, Hindistan hükümetinin bölgedeki Müslümanlara yönelik baskıcı tavırlarını kınadı.

STK'lar adına konuma yapan ABIM Genel Sekreteri Muhammed Faysal Abdülaziz, Hindistan hükümetinin insan hakları ve özellikle Müslümanların haklarına karşı tutumunun tüm dünyaca bilindiğini belirterek, "Hindistan'ın Keşmir'deki özel statüyü anayasadan kaldırmasıyla bölgedeki durum daha da kötüye gitmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından okunan ortak bildiride "Hindistan'ın bölgeye yasa dışı ordu konuşlandırması, bazı sivilleri tutuklayıp kaçırması ve bölgedeki Müslümanlara iletişim yasağı getirerek baskı kurma eylemlerini şiddetle eleştiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride Birleşmiş Milletler'e (BM) bölgedeki gerilime acil müdahale çağrısı yapılarak, "Yaklaşık 70 yıldır Hindistan'ın bölgeyi yasa dışı işgalinin ardından BM, bölgeye güvenlik güçlerini göndermelidir." denildi.

STK'lar Hindistan hükümetini, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesinin iptaline yönelik kararından geri adım atmaya çağırdı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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