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Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 07:00 | Son Güncelleme

Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.

Eyalete bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.

Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

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Johor Malezya sel

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