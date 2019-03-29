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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

Malezya hükümeti, yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun babasına ait banka hesaplarındaki 11 milyon doları donduracak

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun babasına ait bazı banka hesaplarının dondurulacağı bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre hükümet, iş adamı Low'un babasına ait 7 banka hesabından 3'ünde bulunan 48 milyon Malezya ringgiti (11 milyon dolar) değerindeki paranın, yolsuzluk iddialarıyla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle dondurulması için müsadere emri çıkardı.

Konuya dair açıklama yapan ve ismini vermeyen hükümet yetkilisi, "Low'un babasına ait 7 hesaptan üçüne yabancı şirketlerden 48 milyon Malezya ringgiti para transferi yapıldığı tespit edildi. Bu transferlerin Low tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Malezya makamlarınca aranan firari iş adamının en son, yolsuzluk soruşturması kapsamında Penang eyaletindeki evine el konulmuştu.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB Low Taek Jho Malezya Necip Rezak Yolsuzluk

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