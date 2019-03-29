Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun babasına ait bazı banka hesaplarının dondurulacağı bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre hükümet, iş adamı Low'un babasına ait 7 banka hesabından 3'ünde bulunan 48 milyon Malezya ringgiti (11 milyon dolar) değerindeki paranın, yolsuzluk iddialarıyla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle dondurulması için müsadere emri çıkardı.

Konuya dair açıklama yapan ve ismini vermeyen hükümet yetkilisi, "Low'un babasına ait 7 hesaptan üçüne yabancı şirketlerden 48 milyon Malezya ringgiti para transferi yapıldığı tespit edildi. Bu transferlerin Low tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Malezya makamlarınca aranan firari iş adamının en son, yolsuzluk soruşturması kapsamında Penang eyaletindeki evine el konulmuştu.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.