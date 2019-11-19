Malezya'dan "Arakanlı Müslümanların durumu endişe verici" uyarısı

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Sabu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısında, "Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu durumun endişe verici" olduğunu söyledi.

Bernama ajansının haberine göre, Sabu, toplantıda yaptığı konuşmada, ASEAN Dışişleri Bakanlarının ilişkilerini güçlendirmesi ve derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Siber güvenlik gibi yükselişte olan yeni tür güvenlik tehditlerinin de ele alınması zorunluluğuna dikkati çeken Malezya Dışişleri Bakanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumu ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Sabu, Arakanlı Müslümanların, Malezya dahil Myanmar'ın komşu ülkelerine yönelmesinin ve aşırıcı ideolojilere kapılmasının önüne geçmek için durumun sağduyuyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi'ndeki jeopolitik durumun da oldukça komplike olduğunu ifade eden Sabu, tüm tarafların tartışmalı bölgede düzenlediği faaliyetler konusunda kendilerini sınırlamaları gerektiğini kaydetti.