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Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Malezyalı kadınlardan Dünya Başörtüsü Günü etkinliği

Malezya'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Selangor eyaletine bağlı Şah Alam kentinde düzenlenen programda farklı etnik köken ve dinlere mensup kadınlar, başörtüsüne destek verdi.

Dua ile açılışı yapılan program, bir grup öğrencinin ilahi okumasıyla devam etti.

Malezyalı alim Şadiye Abbas, insanlık tarihinde ve İslam'da başörtüsünün rolüne değinen bir konuşma yaptı.

Etkinliğe destek amaçlı katılarak başörtüsü takan gayrimüslim kadınlar, Dünya Başörtüsü Günü'ne neden destek verdiklerini ve başörtüsü tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, başörtülü modellerin podyum yürüyüşüyle sona erdi.

Vasuhi Muthiah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindu inancına sahip biri olarak Müslüman kadınlara destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dünya genelinde çok sayıda kadının başörtüsünden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığına dair haberlere çok üzülüyorum. Bu yüzden Dünya Başörtüsü Günü'nü destekliyorum." dedi.

Hindu inancında da örtünmenin mevcut olduğu ve örtünün kadınlara yakıştığını belirten Muthiah, "Başörtüsü bence kadını güzel kılıyor ve özellikle Müslümanların kimliğini ifade etmesini sağlıyor." diye konuştu.

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