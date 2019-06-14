Malezya'nın güneyinde deng humması ölümleri arttı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde 2019'un ilk yarısında, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan deng humması ölümlerinde geçen seneye kıyasla iki kat artış gözlemlendi.

Johor eyalet yönetimine bağlı sağlık biriminden yapılan açıklamada, son 6 ayda eyalet genelinde 14 kişinin deng virüsünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde eyalette 7 kişinin deng virüsünden yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, bu yıl ölümlerin iki kat arttığına dikkati çekti.

Sağlık birimi ayrıca, bu yılın ilk yarısında 4 bin 388 deng humması vakası görüldüğünü ve geçen sene bu rakamın 2 bin 263 olduğunu bildirdi.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

