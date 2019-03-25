Malezya'nın milli çayı Teh Tarik

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da restoran ve kafelerdeki içecek menülerinin adeta demirbaşlarından biri olan "Teh Tarik" isimli çay, ülkenin milli içeceklerinden biri kabul ediliyor.
Teh Tarik, her ne kadar Malezya'ya gelen turistlerin gözünde İngilizlerin sütlü çayı ile benzer görülse de yapılışında kullanılan malzemeler ve hazırlanış şekliyle farklılık gösteriyor.
Geçmişi İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllara uzanan Teh Tarik'i, 19. ve 20. yüzyılda Malezya'ya göç eden Hint Müslümanların Malezya kültürüne kazandırdığı biliniyor.
Tarihi kaynaklarda Teh Tarik çayının ilk olarak, savaşın bitiminden sonra Malezya'da doğal kauçuk ormanlarında çalışan işçilere satıldığı görülüyor.
Kauçuk ormanlarına tezgahlar kuran Hint Müslümanların sattığı bu özel çayın çok beğenilmesi üzerine, Teh Tarik'in günümüze kadar tüm Malezya genelinde yayıldığı kaynaklarda belirtiliyor.
Bugün Malezya'da başta Hint Müslümanların işlettiği ve halk arasında "mamak" olarak adlandırılan restoranlar olmak üzere birçok restoran ve kafede servis ediliyor.
- Süt, karanfil, tarçın ve Hindistan cevizi tozu kullanılıyor
Hazırlanışı klasik siyah çay ve sütlü çaydan biraz daha zahmetli olan Teh Tarik, genellikle kupada içiliyor.
Teh Tarik'in ana malzemeleri yoğunlaştırılmış süt, çay yaprağı, karanfil, tarçın, küçük hindistan cevizi tozu ve tatlandırıcıdan oluşuyor.
Kimi restoranlar çayın daha sağlıklı olması için Teh Tarik'i doğal süt kullanarak yapmayı tercih ediyor.
Teh Tarik'in tarifini AA muhabirine anlatan Alif isimli restoran çalışanı, Malezya'nın geleneksel çayını, Hint vatandaşların genellikle demir demlikte yapmayı tercih ettiğini söylüyor.
Başkent Kuala Lumpur'daki bir restoranda çalışan Alif, sıcak suya önce çayı ve baharatları, daha sonra da sütü ve şekeri koyarak kaynatıyor.
Su kaynadıktan sonra kahverengi hale gelene kadar çayı bir süre karıştıran Alif, daha sonra sıvıyı çay yaprakları ve baharatlardan arındırarak başka bir demliğe koyuyor.
Alif, çayın bardağa konulmadan önce çekilmesi gerektiğini, bu yöntemin Teh Tarik'i diğer çaylardan ayırdığını belirtiyor.
Teh Tarik'in kelime anlamı olarak "çekilmiş çay" manasına geldiğini söyleyen Alif, çayın bir kaptan öteki kaba birkaç defa doldurulup boşaltılarak çekildiğini belirtiyor.
Alif, çayın üzerinde köpükler çıkana kadar birkaç defa bu şekilde çalkalanması gerektiğini vurguluyor.
- Malezya mirasları arasında
Malezya'ya gelen yabancıların Teh Tarik'i genellikle çok şekerli bulduğunun altını çizen Alif, bu geleneksel çayı az şekerli veya şekersiz içmek isteyenlerin garsonlara önceden hatırlatması gerektiğini vurguluyor.
Alif, Teh Tarik'i şekersiz içmenin daha sağlıklı olduğunu söylerken, tatlandırıcı olarak toz şeker yerine balın da kullanılabileceğini hatırlatıyor.
Ana vatanı Malezya olan Teh Tarik bugün Singapur ve Brunei'de de oldukça rağbet görüyor.
Malezya'nın milli içeceği olarak hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeyi sürdüren Teh Tarik, Malezya mirasları listesinde yer alıyor.
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