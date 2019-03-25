HABER

Malezya'nın milli çayı Teh Tarik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Malezya'nın milli çayı olarak bilinen Teh Tarik isimli sütlü ve baharatlı çay, ülke genelinde restoran ve kafelerdeki içecek menülerinin demirbaşları arasında - Ülkeye 19. ve 20. yüzyılda göç eden Hint Müslümanlar tarafından Malezya kültürüne kazandırılan Teh Tarik, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretildi - Teh Tarik süt, çay yaprağı, karanfil, tarçın, küçük hindistan cevizi tozu ve tatlandırıcı malzemeden oluşuyor - Singapur ve Brunei'de de rağbet gören Teh Tarik, Malezya mirasları listesinde yer alıyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da restoran ve kafelerdeki içecek menülerinin adeta demirbaşlarından biri olan "Teh Tarik" isimli çay, ülkenin milli içeceklerinden biri kabul ediliyor.

Teh Tarik, her ne kadar Malezya'ya gelen turistlerin gözünde İngilizlerin sütlü çayı ile benzer görülse de yapılışında kullanılan malzemeler ve hazırlanış şekliyle farklılık gösteriyor.

Geçmişi İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllara uzanan Teh Tarik'i, 19. ve 20. yüzyılda Malezya'ya göç eden Hint Müslümanların Malezya kültürüne kazandırdığı biliniyor.

Tarihi kaynaklarda Teh Tarik çayının ilk olarak, savaşın bitiminden sonra Malezya'da doğal kauçuk ormanlarında çalışan işçilere satıldığı görülüyor.

Kauçuk ormanlarına tezgahlar kuran Hint Müslümanların sattığı bu özel çayın çok beğenilmesi üzerine, Teh Tarik'in günümüze kadar tüm Malezya genelinde yayıldığı kaynaklarda belirtiliyor.

Bugün Malezya'da başta Hint Müslümanların işlettiği ve halk arasında "mamak" olarak adlandırılan restoranlar olmak üzere birçok restoran ve kafede servis ediliyor.

- Süt, karanfil, tarçın ve Hindistan cevizi tozu kullanılıyor

Hazırlanışı klasik siyah çay ve sütlü çaydan biraz daha zahmetli olan Teh Tarik, genellikle kupada içiliyor.

Teh Tarik'in ana malzemeleri yoğunlaştırılmış süt, çay yaprağı, karanfil, tarçın, küçük hindistan cevizi tozu ve tatlandırıcıdan oluşuyor.

Kimi restoranlar çayın daha sağlıklı olması için Teh Tarik'i doğal süt kullanarak yapmayı tercih ediyor.

Teh Tarik'in tarifini AA muhabirine anlatan Alif isimli restoran çalışanı, Malezya'nın geleneksel çayını, Hint vatandaşların genellikle demir demlikte yapmayı tercih ettiğini söylüyor.

Başkent Kuala Lumpur'daki bir restoranda çalışan Alif, sıcak suya önce çayı ve baharatları, daha sonra da sütü ve şekeri koyarak kaynatıyor.

Su kaynadıktan sonra kahverengi hale gelene kadar çayı bir süre karıştıran Alif, daha sonra sıvıyı çay yaprakları ve baharatlardan arındırarak başka bir demliğe koyuyor.

Alif, çayın bardağa konulmadan önce çekilmesi gerektiğini, bu yöntemin Teh Tarik'i diğer çaylardan ayırdığını belirtiyor.

Teh Tarik'in kelime anlamı olarak "çekilmiş çay" manasına geldiğini söyleyen Alif, çayın bir kaptan öteki kaba birkaç defa doldurulup boşaltılarak çekildiğini belirtiyor.

Alif, çayın üzerinde köpükler çıkana kadar birkaç defa bu şekilde çalkalanması gerektiğini vurguluyor.

- Malezya mirasları arasında

Malezya'ya gelen yabancıların Teh Tarik'i genellikle çok şekerli bulduğunun altını çizen Alif, bu geleneksel çayı az şekerli veya şekersiz içmek isteyenlerin garsonlara önceden hatırlatması gerektiğini vurguluyor.

Alif, Teh Tarik'i şekersiz içmenin daha sağlıklı olduğunu söylerken, tatlandırıcı olarak toz şeker yerine balın da kullanılabileceğini hatırlatıyor.

Ana vatanı Malezya olan Teh Tarik bugün Singapur ve Brunei'de de oldukça rağbet görüyor.

Malezya'nın milli içeceği olarak hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeyi sürdüren Teh Tarik, Malezya mirasları listesinde yer alıyor.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıÖdemiş'te rahvan atlar yarıştı
Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyorMamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay Malezya şeker teh tarik

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.