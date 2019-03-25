Malezya'nın milli çayı Teh Tarik

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da restoran ve kafelerdeki içecek menülerinin adeta demirbaşlarından biri olan "Teh Tarik" isimli çay, ülkenin milli içeceklerinden biri kabul ediliyor.

Teh Tarik, her ne kadar Malezya'ya gelen turistlerin gözünde İngilizlerin sütlü çayı ile benzer görülse de yapılışında kullanılan malzemeler ve hazırlanış şekliyle farklılık gösteriyor.

Geçmişi İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllara uzanan Teh Tarik'i, 19. ve 20. yüzyılda Malezya'ya göç eden Hint Müslümanların Malezya kültürüne kazandırdığı biliniyor.

Tarihi kaynaklarda Teh Tarik çayının ilk olarak, savaşın bitiminden sonra Malezya'da doğal kauçuk ormanlarında çalışan işçilere satıldığı görülüyor.

Kauçuk ormanlarına tezgahlar kuran Hint Müslümanların sattığı bu özel çayın çok beğenilmesi üzerine, Teh Tarik'in günümüze kadar tüm Malezya genelinde yayıldığı kaynaklarda belirtiliyor.

Bugün Malezya'da başta Hint Müslümanların işlettiği ve halk arasında "mamak" olarak adlandırılan restoranlar olmak üzere birçok restoran ve kafede servis ediliyor.