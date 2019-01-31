Malezya’nın yeni Kralı Sultan Abdullah tahta çıktı

Sultan 5’inci Muhammed’in tahttan çekilmesinin ardından krallığa seçilen Pahang Eyaleti Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah, yemin ederek resmen Malezya tahtına geçti.

Sultan 5’inci Muhammed’in tahttan çekilmesinin ardından Malezya’nın 9 eyalet kralı kendi aralarında yaptıkları seçimle Pahang Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah’ı Malezya Kralı seçmişti. Sultan Abdullah, bugün başkent Kuala Lumpur’daki Milli Saray’da düzenlenen törenle yemin etti. Yemin töreninden önce eyalet krallarıyla bir araya gelen Sultan Abdullah, görevine dair belgeleri imzaladıktan sonra parlamentoya gitti. Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılanan Sultan Abdullah, ardından Milli Saray’a geçti. Sultan Abdullah’ın yemin törenini Selangor Eyaleti Kralı Sultan Şerafeddin İdris Şah yönetti. Resmi yeminin ardından Sultan Abdullah Malezya’nın 16’ıncı kralı oldu, Perak Eyaleti Kralı Sultan Nazrin Şah ise “Vekil Kral” olarak yemin etti.

