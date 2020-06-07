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Mali'de Fulani köyüne saldırı! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Onlarca ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2020 02:49 | Son Güncelleme

Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde Fulanilere ait köye düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de Fulani köyüne saldırı! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Onlarca ölü var

Afrika basınındaki haberlere göre, askeri üniformalar giymiş silahlı bir grup, Binedema köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganlar, tüm köyü ateşe verdi.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere, geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev ateşe verilmişti.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. (AA)

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