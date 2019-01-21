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Mali ordusundan teröristlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

Operasyonda 1 asker hayatını kaybederken, 13 terörist öldürüldü

Mali'de güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik operasyonunda 1 asker hayatını kaybederken, 13 terörist öldürüldü.

Mali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA), Segou merkez bölgesinin Matomo kasabasında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybederken, ordu güçleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi.

Diğer yandan bölgede teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Savunma Bakanlığı, bölge halkını askerlere destek vermeye çağırdı.

Ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) bağlı Çad birliği dün teröristlerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda 10 barış gücü askeri yaşamını yitirirken, 25 asker de yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına uğruyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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