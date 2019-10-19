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Mali'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Boulkessi askeri kampı ve Mondoro'daki garnizon saldırısını gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyon başlatıldı - Operasyonda 50 terörist etkisiz hale getirildi, 30'u yaralı ele geçirildi

Mali ordusu, merkez Mopti bölgesinde, Boulkessi askeri kampı ve Mondoro'daki garnizon saldırısını gerçekleştiren teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, ordu güçleri eylülde Boulkessi askeri kampı ve Mondoro'daki garnizon saldırısını gerçekleştirerek 38 askerin hayatını kaybetmesine, 17'sinin yaralanmasına neden olan teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Ordu kaynakları, Fransız Barkhane Operasyonu güçlerinin de havadan desteğiyle yürütülen operasyonda ilk belirlemelere göre 50 teröristin öldürüldüğünü 30'unun yaralandığını açıkladı.

Kaynaklar, operasyonda ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ve büyük bir akaryakıt deposunun uçaklar tarafından vurulduğunu belirtti.

- 27 asker halen kayıp

Eylül ayındaki Boulkessi ve Mondoro saldırılarında kaybolan 60 askerden çoğu ailelerine kavuşturulurken, 27 asker halen bulunamadı.

Mali'nin orta kesimlerindeki Mopti bölgesinde yer alan Boulkessi'deki G5 Sahel askeri kampı ve Mondoro'daki garnizona düzenlenen silahlı saldırılarda 2 sivilin yanı sıra 38 asker hayatını kaybetmiş, 17 asker yaralanmış, 60 asker de kaybolmuştu. Askerler 15 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle saldırılarda hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

- Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
etkisiz Mali Mopti ordu saldırı

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