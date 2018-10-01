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Mali'de Tuareglere saldırı: 22 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Nijer sınırına yakın Amalaou-laou Tuareg köyüne, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti

Mali'nin, Nijer sınırına yakın Tuareg köyüne kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında 22 sivilin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli bir grup saldırgan, ülkenin güneydoğusundaki Tuareglerin yaşadığı Amalaou-laou köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Nedeni henüz bilinmeyen saldırıda 22 sivil hayatını kaybetti.

Aynı bölgede geçen hafta, Tuareglerin yaşadığı Inekar köyüne düzenlenen saldırıda 27 kişi ölmüştü.

Mali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının Tuareg kabilesi arasında iç çatışma olduğunu açıklamıştı

Bölgede bu yılki toplumsal şiddet olaylarında, çoğu Fulani ve Tuareg kabilelerine mensup 200'den fazla kişi öldürüldü.

Kökenlerinin Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad ile Amazikliler olduğu rivayet edilen Tuaregler, en çok Libya, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyor. Afrika'nın en büyük ve köklü kabileleri arasında yer alan Tuareglerin sayısının 3,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

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çatışma Mali saldırı sivil tuareg

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