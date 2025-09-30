Maliyeti düşürmek için tercih eden de var lüks durması için de... Sigara dumanından bile daha zararlı!

Araştırmalara göre, evlerde kullanılan odun sobaları, akciğerlere sigara dumanından bile fazla zarar verdiği ortaya çıktı. Avrupa Solunum Derneği Kongresi’nde (Amsterdam) sunulan çalışmada, odun sobası kullananların, kullanmayanlara göre akciğer kapasitelerini daha hızlı kaybettikleri ortaya kondu.

Araştırma, İngiltere Yaşlanma Boylamsal Çalışması verilerine dayanıyor. Bilim insanları, katılımcıların 8 yıl boyunca yapılan akciğer fonksiyon testlerini inceledi. Düşük FEV1 (kişinin belli zaman aralığında soluduğu hava miktarı) değerleri, solunum yolu hastalıkları, sakatlık ve erken ölüm riskiyle ilişkilendiriliyor.

"İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR"

University College London'da görev yapan ve çalışmayı yürüten Dr. Laura Horsfall, şu açıklamayı yaptı:

"Araştırmamız, sobalardan çıkan yüksek miktarda partikül maddenin solunum yollarına zarar vererek, sigara dumanına benzer şekilde iltihaplanmaya neden olduğunu gösteriyor."

Daha önce gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalarda ise odun dumanının astım, KOAH ve akciğer kanseriyle bağlantısı gösterilmişti.