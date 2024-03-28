HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maltepe canlı seçim sonuçları! Maltepe seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazanacak?

Maltepe canlı seçim sonuçları! Maltepe seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazanacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 12:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmenlerin merakla beklediği gün için geri sayım başladı. Seçim maratonu 31 Mart 2024 Pazar günü sona eriyor. 31 Mart'ta sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında da Maltepe geliyor. Maltepe'de seçimin kazanını AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi mi CHP'nin adayı Esin Köymen mi olacak?

Maltepe canlı seçim sonuçları! Maltepe seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazanacak?

Türkiye'de seçmenler belediye başkanlarını seçmen için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerin sonucu merakla takip edilirken Maltepe'de belediye başkanlığı yarışını AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi'nin mi yoksa CHP'nin adayı Esin Köymen mi kazanacak? Hangi aday daha avantajlı?

Maltepe'deki vatandaşlar Maltepe'deki seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. Maltepe'de belediye başkanlığı koltuğunun sahibi pazar günü belli olacak.

Maltepe'de seçim AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi ve CHP'nin adayı Esin Köymen arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Maltepe seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI KADEM EKŞİ

1965 yılında Rize'de doğan Kadem Ekşi ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı.

İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı var.

kademekşi

**CHP'NİN ADAYI ESİN KÖYMEN

**

1974 yılında Rize'de dünyaya gelen Esin Köymen 1979 yılından beri Maltepe'de yaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde çeşitli komisyonlarda yer aldı.

TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

esinköymen


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadıYargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı
Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?
Esenler seçim sonuçları canlı!Esenler seçim sonuçları canlı!
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Maltepe Seçim 2024 Kadem Ekşi Esin Köymen
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Onun için yolları aşıyor! Yaş farkı gündemde

Onun için yolları aşıyor! Yaş farkı gündemde

Geceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyor

Geceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyor

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.