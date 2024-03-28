Maltepe canlı seçim sonuçları! Maltepe seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazanacak?

Türkiye'de seçmenler belediye başkanlarını seçmen için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerin sonucu merakla takip edilirken Maltepe'de belediye başkanlığı yarışını AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi'nin mi yoksa CHP'nin adayı Esin Köymen mi kazanacak? Hangi aday daha avantajlı?

Maltepe'deki vatandaşlar Maltepe'deki seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. Maltepe'de belediye başkanlığı koltuğunun sahibi pazar günü belli olacak.

Maltepe'de seçim AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi ve CHP'nin adayı Esin Köymen arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Maltepe seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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AK PARTİ'NİN ADAYI KADEM EKŞİ

1965 yılında Rize'de doğan Kadem Ekşi ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı.

İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı var.

**CHP'NİN ADAYI ESİN KÖYMEN

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1974 yılında Rize'de dünyaya gelen Esin Köymen 1979 yılından beri Maltepe'de yaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde çeşitli komisyonlarda yer aldı.

TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.







