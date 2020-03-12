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Maltepe'de içi yolcu dolu minibüsü taradılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 16:03 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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