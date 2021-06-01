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  4. Maltepe’de makas terörü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Maltepe’de makas terörü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

01.06.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençlerin canlarını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bir araç içerisindeki bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençler, diğer araç sürücülerinin de canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, araç sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği, yanında bulunan arkadaşlarının ise o anları kayda alarak, makas atılan araçları saydığı görülüyor.

(İHA)

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Maltepe

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