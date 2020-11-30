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  4. Maltepe’de motosiklet kazası kamerada

Maltepe’de motosiklet kazası kamerada

30.11.2020 10:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul Maltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Caddede seyir halindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklet karşıdan gelen otomobil ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

(İHA)

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