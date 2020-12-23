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Maltepe'de sahte içki can aldı

23.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de sahte içki can aldı

Maltepe'de 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sahte içkiyi temin ettiği tespit edilen büfe işletmecisi gözaltına alındı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti.

ELLERİ VE YÜZÜ KAN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

İçeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin Canbaz ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin Canbaz'ı kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin Canbaz'ın öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.

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BÜFE SAHİBİ GÖZALTINDA

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan ifade üzerine sahte içki sattığı belirlenen Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden kişinin tükettiği alkolün aynısının olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı. (DHA)

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