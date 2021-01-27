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Maltepe’de yıkımı devam eden bina göçtü: Mahalleli sokağa döküldü

27.01.2021 00:42 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de yıkımı devam eden bina göçtü: Mahalleli sokağa döküldü

Maltepe’de çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalar yıkılmaya başlandı. Yıkımına başlanan bir bina gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı. Şiddetli lodos nedeniyle yarım kalan bina göçtü. Mahalleli sokağa dökülürken, komşu binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir bina günün sona ermesiyle yarım bırakıldı. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı.

Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken ekipler tarafından çöken binaya komşu olan binaları tedbir amaçlı boşalttı. Vatandaşlar evlerine giremeyerek mağdur oldu.

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"KISITLAMA SAATİNDE MAĞDUR OLDUK"

Evini boşaltmak zorunda kalan Melih İnan,” Saat 23.00 sıralarında bir gürültü sesi geldi. Büyük bir toz yükseldi. Evimizin yanında boşaltılmış bir bina vardı. Yarısını yıkarak yarısını bırakmışlar ve kalan kısmında göçme meydana geldi. Ekipler tedbir amaçlı binaları boşalttırdı. Saat geç oldu, sokağa çıkma kısıtlaması var. İzin belgemiz yok, evlerde eşyalarımız var. Kış gününde mağdur olduk. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

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