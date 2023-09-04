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Maltepe'deki çatışma görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

04.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de sokak ortasındaki çatışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Haberlere bile konu olan görüntülerin, kurgu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayla ilgili Şahan B. (22) ile Sinan U.'yu (22) gözaltına aldı. İşte detaylar...

Maltepe'deki çatışma görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Maltepe'de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Gerçek sanılarak haber bile yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

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Şüpheliler Şahan B.(22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı. Ayrıca videodaki Şahan B.'nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi.

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İki şüpheli hakkında, "Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Silahlı çatışma

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