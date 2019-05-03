Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiası

Bunun üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgelerin temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır. Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır."

