Maltepe'de ormanlık alandaki baz istasyonunda yangın

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) MALTEPE'de orman içerisindeki baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken baz istasyonunda hasar meydana geldi.

Yangın Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık bölgenin mesirlik alanın içerisinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki telleri keserek baz istasyona ulaştı. Baz istasyonundaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar olayla ilgili bilgi aldı. Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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