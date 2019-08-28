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Maltepe'de otel odasında cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA-MALTEPE'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.  Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Maltepe'de otel odasında cinayet

Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA-MALTEPE'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan Uğur Akkaya (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, Akkaya'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla Uğur Akkaya'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar Akkaya'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uğur Akkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Akkaya'nın cenazesi otel odasında yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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