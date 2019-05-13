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Maltepe'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Altı katlı binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Kayışdağı, Erenköy ve Maltepe itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla hasar oluştu.

Bu arada, binanın çatısında dün izolasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.

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