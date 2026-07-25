Mama saatinde panik yapanlara: Evde yokken dostunuzun beslenme ve su ihtiyacını güvende tutacak akıllı yaşam tüyoları

1. Beslenme saatlerini değiştirmemek gerek.



Kedi ve köpekler rutinlerini çok seviyorlar. O yüzden alıştıkları düzeni sürekli değiştirmek iyi bir fikir değil. Mama saatini evde olduğunuz zamanlara ayarlarsanız sorun yaşamazsınız zaten. Evde olmadığınız zamanlarda ise beslenme saatini aynı devam ettirmeye çalışmalısınız.

2. Akıllı pet ürünlerinden yardım alabilirsiniz.



Artık birçok akıllı pet ürünü var. Otomatik mama ve su kapları içinizi rahatlatmaya yardımcı oluyor. Philips 5000 serisi Kameralı Akıllı Mama kabı ile evde olmasanız bile kedini besleyebiliyorsunuz. Bu makine sayesinde öğün kaçırma derdi olmadan kediniz mamasını yiyebiliyor. Kamera ve ses özellikleriyle kedinizi görüp konuşmanız da mümkün.

3. Evin birkaç yerine su koyabilirsiniz.

Evde tek bir yere su koymak yeterli olmayabilir. Özellikle yaz aylarında evin farklı yerlerine su koyarak kediniz ya da köpeğinizin susuz kalmasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca bu sayede su kirlediğinde ya da döküldüğünde tüylü dostunuz diğer kapları kullanabilir.

4. Su pınarları rahatlatıcı çözümlerden.



Özellikle bazı kediler duran suyu hiç sevmiyorlar. O yüzden su pınarları güzel bir alternatif. Hem su sürekli temizlendiği için kediniz veya köpeğiniz çok daha istekli şekilde su içebiliyor.

5. Mama ve su kapları güneşten uzak olmalı.

Kaplara güneş vurduğunda mamalar çok daha hızlı bayatlıyor, sular ise ısınıyor. O yüzden serin ve gölge alanlar çok daha uygun. Yazın buna daha çok dikkat etmek gerekiyor elbette.

6. Uzun süre evde yoksanız önceden planlama yapmalısınız.

Tatile giderken evcil hayvanınız evde kalacaksa planlamasını önceden yapmanız gerekiyor. Eve gelecek kişi ne kadar mama verecek, suları nasıl tazeleyecek hepsini anlatmanız ve öğretmeniz gerek yani.

7. Eve döndüğünüzde beslenme düzeni aynen devam etmeli.



Uzun bir zaman sonra eve döndüğünüzde suçlulukla sürekli ödül maması vermek doğru değil. Gitmeden önceki düzen nasılsa aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Arada elbette ödül maması verebilirsiniz ama kendi yemek düzenini bozmadan bunu yapmalısınız.

8. Mama kaplarını temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

Evde olmayacağınız zamanlarda bunu yapamayacağınız için evdeyken buna dikkat etmelisiniz. Yani evden çıkmadan önce mutlaka tüm kapların temiz olduğundan emin olmalısınız. Düzenli temizlenmeyen kaplar bakteriye ve kötü kokuya neden oluyor.

9. Mama miktarı mevsimden mevsime değişiyor.

Yazın biz nasıl az yemek yiyorsak tüylü dostlarımız da bizim gibi az yemek istiyor. O yüzden mama miktarını buna göre değiştirmelisiniz. Mamayı çok koyarsanız durdukça bayatlar ve tüylü dostunuz yemek istemez doğal olarak.

10. Eve her gelişinizde mama kabını kontrol etmelisiniz.



İşten döndüğünüzde ilk iş kedinizin ya da köpeğinizin mama ve su kabına bakmalısınız. Ne kadar mama yemiş, ne kadar su içmiş gözlemlemek evcil hayvanınızın durumu hakkında size bilgi verecektir.