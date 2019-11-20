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Mamografi tarih mi oluyor? Meme kanserinin kandan teşhisinde büyük adım

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bilim insanları tehlikeli hücreleri bulmak için bağışıklık yanıtını kullanıyor. Araştırmacılar, meme kanseri hücrelerini kanda başarıyla tespit etti; bu da hastalığın teşhisi için yeni yöntemler geliştirilebileceğinin habercisi olabilir.

Mamografi tarih mi oluyor? Meme kanserinin kandan teşhisinde büyük adım

Yeni araştırma, meme kanserinin kadınların kanından tespit edilebileceğini ortaya çıkarsa da araştırmaya katılmayan bazı uzmanlar, sonuçlara temkinli yaklaşmak ve kanseri erken teşhis edebilecek bir test için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

Glasgow'daki Ulusal Kanser Enstitüsü'ne sunulacak araştırma, hastalığın tespiti için vücudun bağışıklık sisteminin kanda dolaşan kanser hücrelerine verdiği yanıtı kullandı.

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Kanser hücreleri, vücudun kendilerine karşı antikor üretimini tetikleyen antijen adında proteinler üretiyor. Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, 90'ına meme kanseri teşhisi konan 180 kişinin kan örneklerinin tahlili için bu antikorların varlığını kullandı.

Çalışmayı sunacak doktora öğrencisi Daniyah Alfattani, "Bu tahlili geliştirip daha iyi tasdik etmeliyiz. Yine de, bu sonuçlar cesaret verici ve meme kanserinin sinyallerini erken tespit etmenin mümkün olduğunu gösteriyor" diye konuştu: Bu tahlilin güvenilirliğini geliştirdiğimiz zaman, hastalığın erken teşhisi için basit bir kan tahlili kullanma ihtimalimizin önü açılıyor.

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Ancak araştırmanın en başarılı tekniği, kanserli örneklerin yalnızca yüzde 37'sinde hastalığı tanımlayabildi. Bu da diğer bilim insanlarının hastalığı tespit edecek kan tahlilinin hala yalnızca bir hayal olduğuna dair uyarılarına neden oldu.

Cambridge Üniversitesi kanser epidemiyolojisi profesörü Paul Pharoah'a göre çalışmadaki pozitif sonuçların oranı, testin tanısal bir araç olarak kullanılması için çok düşük.

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DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Warwick Üniversitesi moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young da "Bu cesaret verici bir araştırma olsa da söz konusu tahlilin meme kanserinin erken tespitinde kullanılabileceğini iddia etmek için çok erken" diye konuştu: Kanser tespitinin verimliliğini ve hassaslığını arttırmak için daha fazla çalışmak gerekiyor.

Araştırmacılar sonuçların güvenilirliğini arttırmak için şimdi 800 hastadan toplanan örnekleri test ediyor ve tahlilin 4-5 yıla hazır olmasını umuyor.

Akciğer kanseri için hazırlanan benzer bir tahlil de İskoçya'da sigara içen 12 bin kişinin katıldığı randomize kontollü bir çalışmayla doğrulanma aşamasında.

(independent)

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