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"Manas Üniversitesi gurur kaynağımızdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: - "Manas Üniversitesi, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri içinde belli kriterleri aşarak çok iyi bir konuma geldi. Bu anlamda Manas Üniversitesi bizim gurur kaynağımızıdır"

BİŞKEK (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri içinde belli kriterleri aşarak çok iyi bir konuma geldiğini belirterek, "Bu anlamda Manas Üniversitesi bizim gurur kaynağımızıdır." dedi.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının ev sahipliğinde yarın düzenlenecek Türk Konseyi Eğitim Bakanları Beşinci Toplantısı'na katılmak için Bişkek'te bulunan Bakan Yardımcısı Safran, KTMÜ'yü ziyaret etti.

Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Senato Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Bakan Yardımcısı Safran, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, üniversite yönetimi ve öğretim görevlileri katıldı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, katılımcılara üniversitenin misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Safran da "Manas Üniversitesi, kuruluşundan bu yana çok mesafe katetti. Türkiye'de birçok üniversiteden çok daha önde gittiği görülüyor. Bu, büyük bir mucize gibi geliyor. Üniversite, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri içinde belli kriterleri aşarak çok iyi bir konuma geldi. Bu anlamda Manas Üniversitesi bizim gurur kaynağımızıdır." ifadelerini kullandı.

Rektör tarafından Safran'a Türk dünyasındaki kaya figürlerinin yer aldığı keçe halı hediye edildi.

Safran ve beraberindeki heyet, başkent Bişkek'te faaliyet gösteren Türkiye'nin yurt dışındaki ilk ve tek Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesini ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini de ziyaret etti.

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Bişkek Kırgızistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran z ziyaret

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