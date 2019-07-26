Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Manavgat Irmağı'nın Priz mevkiinde piknik yapan Fatih Salih, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek ve serinlemek için ırmağa girdi. Fatih Salih bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar ırmak yüzeyinden yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aramalar bugün devam edecek.

(DHA)

