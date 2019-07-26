HABER

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 08:41 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yaptığı sırada ırmağa giren Fatih Salih (26), kayboldu.

Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu

Manavgat Irmağı'nın Priz mevkiinde piknik yapan Fatih Salih, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek ve serinlemek için ırmağa girdi. Fatih Salih bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar ırmak yüzeyinden yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aramalar bugün devam edecek.

manavgat-irmagina-giren-genc-kayboldu_5749_dhaphoto1

(DHA)

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Ataköy Marina'da tekne yangınıAtaköy Marina'da tekne yangını
Ay ve Mars arasında gerilim!Ay ve Mars arasında gerilim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat fatih salih

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

Günlük burç yorumları 26 Temmuz Cuma - Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrika yangını! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Yolcu otobüsü devrildi!

Kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye'ye iade edilecek

Kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye'ye iade edilecek

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.