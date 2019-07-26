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Manavgat Irmağı'na giren genç kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

CESEDİ BULUNDU Manavgat Irmağı'nın Priz mevkiinde suda kaybolan Fatih Salih'in cesedi, sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramada bulundu.

CESEDİ BULUNDU
Manavgat Irmağı'nın Priz mevkiinde suda kaybolan Fatih Salih'in cesedi, sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramada bulundu.
Dün gece sonuç alınamayan ve bu sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma(SAK) Timi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı. Arama sırasında SAK Timi, Fatih Salih'in cansız bedenini ırmağa girdiği yere 6 metre mesafede dipte buldu.
Olay yerinde yapılan inelemenin ardından Salih'in cenazesi morga götürüldü.

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