Manavgat'ta pitbull dehşeti: 3 kişi güçlükle ayırdı

Olay, çarşamba günü saat 12.00 sıralarında, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde ırmak kenarında meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte köpeğini gezdiren Eray Manav, evlerinin yakınındaki Kaledibi mevkiine geldi. Bu sırada sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull terrier cinsi köpek, Lucky'ye saldırarak, ayağına dişlerini geçirdi. Her iki köpek sahibi Lucky'i pitbullun ağzından kurtarmak istese de başarılı olamadı. Gelen bir vatandaşın müdahalesi sonucu Lucky kurtarılırken, Eray Manav köpeğini veterinere götürdü. Olay sırasında Eray Manav'ın biri 11, diğeri 7 yaşındaki iki çocuğu, büyük korku yaşadı.

"BİR ŞEY OLMAZ BEN RAHATIM, SEN DE RAHAT OL"

Her zaman olduğu gibi çocuklarıyla köpeklerini gezdirmeye çıkardığını anlatan Eray Manav, “İnsanları uyarıyoruz. Bunları herkes uyarmış, 10 kez ben uyardım. 'Tut köpeğini' dedim. 'Bir şey olmaz ben rahatım, sen de rahat ol' dedi. Yanımda 2 çocuğum var, çocuklara saldırsaydı ne olacaktı?" diye konuştu.

Çocuklarının o sırada çok korktuğunu anlatan Manav, “Çocuklar kendilerini yerden yere vuruyor, çantayı atıyor, şapkasını çıkarıyor. Kız bir tarafa, oğlan bir tarafa koşuyor. Allah korusun çocuklara da saldırabilirdi" dedi. Eray Manav, köpeğin sahiplerinden pazartesi günü şikayetçi olacağını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bu arada saldırı anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırması, vatandaşların çabaları, çocukların korku ve çaresizlik içerisinde koşuşturmaları yer alıyor. (DHA)

