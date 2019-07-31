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Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Dilek G. idaresindeki 07 AFK 252 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan 7 yaşındaki Halil İbrahim Kır’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan Kır, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği kavşakta kaldırımda park halindeki aracın otomobil ve bisikletin görüş açısını kapattığı, kazanın meydana gelmesinde neden olduğu görüldü. Otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun yanındaki bir başka çocuğun ise son anda otomobilin önüne çıkmaktan kurtulduğu görüntülere yansıdı.
Görüntüleri izleyen trafik ekipleri, araç sahibine kaldırıma park etmek ve kazaya sebebiyet vermekten cezai işlem uyguladı.

Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

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