HABER

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinden, Hastane Caddesine seyir halindeki Ali Ç.

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinden, Hastane Caddesine seyir halindeki Ali Ç. idaresindeki 07 YSR 10 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Sabit E.’nin kullandığı 80 HA 877 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabit E. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 8 aylık M.Ç. isimli bebek de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sabit E., Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin ele geçirildiYün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin ele geçirildi
Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istediSınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.