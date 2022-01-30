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Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

30.01.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşı tarafından şiddet ve tecavüzle suçlandı. Kulüp iddialar üzerine Greenwood'u süresiz kadro dışı bıraktı.

Manchester United, tecavüzle suçlanan futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

Manchester polisi Greenwood'un ismini geçirmeden yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan içeriklerden haberdar olduğunu belirtti, 20'li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis tarafından açıklamada, "20'li yaşlarında bir erkek, tecavüz ve şiddet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI

Pazar sabah saatlerinde kız arkadaşı Greenwood hakkında sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu, ancak paylaştığı fotoğraf, video ve ses kayıtlarını kısa bir süre sonra sildi.

Manchester United kulübü ise Greenwood'un hakkında çıkan iddialar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

"Şiddetin hiçbir türünü tasvip etmediklerini" belirten kulüp, sosyal medyadaki iddialardan haberdar olduklarını, ancak "gerçekler ortaya çıkana kadar" başka yorum yapmayacaklarını söyledi.

İDDİALAR KARŞISINDA SESSİZ

Mason Greenwood ise hakkındaki iddiaları yanıtsız bıraktı.

20 yaşındaki futbolcu Mart 2019'dan beri Manchester United forması giyiyor. Şubat 2021'de 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan İngiliz futbolcu takımın altyapısından yetişti, bir kez de İngiltere milli takım formasını giydi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Manchester United
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