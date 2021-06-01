Haziran ayına ilişkin normalleşme kararları 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Söz konusu toplantıda alınan yeni kararlarda, Mayıs ayında koronavirüs vakalarında görülen düşüşün etkili olduğu söylendi. Mayıs ayı boyunca faaliyetine ara vermek zorunda kalan birçok iş yeri haziran itibarıyla açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinde değişikliğe gidildi. Bunun üzerine vatandaşlar mangal yapmanın serbest olup olmayacağına dair internet üzerinden araştırma yapmaya koyuldu. Peki mangal yasağı var mı? Dışarıda mesire alanlarında mangal yapılıyor mu?

MANGAL YASAĞI VAR MI? DIŞARIDA MESİRE ALANLARINDA MANGAL YAPILIYOR MU?

Normalleşme döneminin ikinci etabına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamasının ardından "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlığı ile kamuoyuna sunuldu.

Piknik ve mesire alanlarının artan koronavirüs vakaları nedeniyle uzun süredir kapalı tutulmasına karar verilmişti. 1 Haziran itibarıyla bu yasak kalktı. Piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açık olacak. Ancak tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanan pazar günlerinde piknik yapılmayacak.