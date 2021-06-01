Haziran ayına ilişkin normalleşme kararları 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Söz konusu toplantıda alınan yeni kararlarda, Mayıs ayında koronavirüs vakalarında görülen düşüşün etkili olduğu söylendi. Mayıs ayı boyunca faaliyetine ara vermek zorunda kalan birçok iş yeri haziran itibarıyla açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinde değişikliğe gidildi. Bunun üzerine vatandaşlar mangal yapmanın serbest olup olmayacağına dair internet üzerinden araştırma yapmaya koyuldu. Peki mangal yasağı var mı? Dışarıda mesire alanlarında mangal yapılıyor mu?
Normalleşme döneminin ikinci etabına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamasının ardından "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlığı ile kamuoyuna sunuldu.
Piknik ve mesire alanlarının artan koronavirüs vakaları nedeniyle uzun süredir kapalı tutulmasına karar verilmişti. 1 Haziran itibarıyla bu yasak kalktı. Piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açık olacak. Ancak tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanan pazar günlerinde piknik yapılmayacak.
Kademeli normalleşmenin ikinci etabı olan haziran ayında mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetler serbest olacak.
Park, sahil, bahçe ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanan konular arasındaydı. Bu konuya ilişkin resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen günlerde söz konusu yasağın kaldırılacağı öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede piknik yasağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor. Açık havada uygulanması gereken kurallar ve tedbirler dahilinde açık alanda vatandaşlar piknik yapabilecek.
Açık alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Hafta içi ve cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması 22.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Pazar günleri, tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü yasağı cumartesi günü 22.00'da başlayacak, pazartesi 05.00'te son bulacak.