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Manisa, Bursa ve İzmir'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, acı haber geldi

18.07.2024 16:03
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Yüksek seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte birçok ilden orman yangını haberi geldi. Manisa, Bursa ve İzmir'in 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Bergama'da dün başlayan orman yangınına müdahale sırasında devrilen kamyonetteki Bergama Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti.

Manisa, Bursa ve İzmir'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, acı haber geldi

Manisa Turgutlu'daki yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.

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Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

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BAZI EVLER ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.

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İZMİR GAZİEMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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BUCA’DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGININDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında devrilen kamyonetteki Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alınırken, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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İlçenin kırsal Çivili Mahallesi'nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

(DHA-İHA- AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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