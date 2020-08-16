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Manisa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni yasaklar getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Manisa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni yasaklar getirildi

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Manisa’da son günlerde artış gösteren vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve vatandaşları salgın tehlikesinde alınan karar doğrultusunda Manisa’daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara birtakım kısıtlamalar getirildi. Getirilen kararlar ile ilgili Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın 15.08.2020 tarihinden itibaren 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren saat 17.30 dan sonra girmelerinin yasaklanmasına, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere 15.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.”

Öte yandan yayaların yol ve kaldırımları sosyal mesafeyi koruyabilecek şekilde kullanmaları amacıyla ticari iş yeri ve konutların önüne malzeme konulması da yasaklanırken, şu ifadelere yer verildi:

“Yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümelerine engel olmaları ve bunun virüsün yayılımının çoğalması nedenlerinden olmasından dolayı; her türlü ticari iş yeri ile konutların önünde bulunan yaya kaldırımlarına mal ve malzeme konulmasının yasaklanmasına, bu alanlardaki her türlü işgalinin engellenmesine, uygulamanın büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile kolluk güçleri tarafından koordineli bir şekilde birlikte yapılmasına, 31.08.2020 tarihinden itibaren İlimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda uyulması gereken kurallara, ilgili mevzuat hükümleri ve Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberleri maddelerine ek olarak araç içerisinde maske takılması zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için, kayıt yapabilecek kamera takılmasına; kayıtların en az 30 gün süreyle saklı tutulmasına, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden mesire, piknik, alanlarında oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Alınan kararlar doğrultusunda yasaklara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

İHA

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