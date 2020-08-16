Manisa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni yasaklar getirildi

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Manisa’da son günlerde artış gösteren vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve vatandaşları salgın tehlikesinde alınan karar doğrultusunda Manisa’daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara birtakım kısıtlamalar getirildi. Getirilen kararlar ile ilgili Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın 15.08.2020 tarihinden itibaren 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren saat 17.30 dan sonra girmelerinin yasaklanmasına, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere 15.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.”