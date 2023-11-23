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Manisa'da asansörde Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme, genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

23.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Manisa'da Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in oturdukları apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu. Anne ve kızı boğarak öldüren katil zanlısının ise komşuları oldukları öğrenilmişti. Cinayetin ardından Ankara'dan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan katil zanlısı, Doğa'yı öldürdükten sonra evde 2 saat bekleyip annesini öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı, ifadesinde Doğa'nın kendisine "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade etti.

Manisa'da asansörde Doğa Etyemez ve annesi Devrim Güler'in cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme, genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

Manisa'daki cinayetle ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve kızı öldürdükten sonra Manisa'dan Ankara'ya giden katil zanlısı Atalay Yüksel gözaltına alınmıştı. İfadesinde Yüksel, Doğa'nın "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade ederek önce genç kızı sonra evde 2 saat bekleyerek annesini boğarak öldürdüğünü söyledi.

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ASANSÖRDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

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ANKARA'DA YAKALANDI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GENÇ KIZIN SON İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi.

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Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.

Sevgilisi Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat bekleyen Yüksel'in aynı telle talihsiz kadını öldürdüğü anlaşıldı.

CESETLER KOKMASIN DİYE...

Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.

Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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