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Manisa'da dünürler arasında kavga çıktı: 5 yaralı

10.06.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin aynı sokakta oturan aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin, uzun uğraşlar sonucu tarafları evlerine girmeye ikna ettiği kavgada sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Manisa'da dünürler arasında kavga çıktı: 5 yaralı

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi 5955. Sokak'ta oturan ve boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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Kavgaya her iki aileden çok sayıda kişinin katılması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada her iki aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirerek evlerine girmeye ikna etti.

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Bu sırada ailelerin oturduğu sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Manisa
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