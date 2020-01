Manisa'da ilkokul öğrencilerinden dikkat çeken proje!

Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu, Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından başlatılan MANEP 2023 “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında “Kitap Okuyan Heykeller” projesini hayata geçirdi. Çeşitli kahramanların kostümlerini giyen öğrenciler, kentteki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazaların vitrinlerine yerleşti. Vitrindeki mankenlerin yanlarına duran çocuklar ellerindeki kitapları okudu. Kitap okumanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, vitrindeki çocukların kitap okuduğunu görev vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etkinliğe ev sahibi yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten alışveriş merkezi yöneticisi Mine Tekin, “Bugün burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine yer verdik. Kitap okumayla ilgili Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileriyle beraber tüm alışveriş merkezinde kitap okuma seansı gerçekleştirdik. Öğrenciler adeta masal diyarlarından kopup gelmişçesine çok güzel kareler oluşturdular. Burada kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu ve her alanda her yerde kitap okunabileceğini ve telefonlarımızı bir nebze bırakarak anın tanına varmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.