Manisa'da ilkokul öğrencilerinden dikkat çeken proje!

Etkinliğe ev sahibi yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten alışveriş merkezi yöneticisi Mine Tekin, “Bugün burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine yer verdik. Kitap okumayla ilgili Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileriyle beraber tüm alışveriş merkezinde kitap okuma seansı gerçekleştirdik. Öğrenciler adeta masal diyarlarından kopup gelmişçesine çok güzel kareler oluşturdular. Burada kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu ve her alanda her yerde kitap okunabileceğini ve telefonlarımızı bir nebze bırakarak anın tanına varmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu, Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından başlatılan MANEP 2023 “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında “Kitap Okuyan Heykeller” projesini hayata geçirdi. Çeşitli kahramanların kostümlerini giyen öğrenciler, kentteki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazaların vitrinlerine yerleşti. Vitrindeki mankenlerin yanlarına duran çocuklar ellerindeki kitapları okudu. Kitap okumanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, vitrindeki çocukların kitap okuduğunu görev vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM'



Alışveriş merkezi ziyaretçileri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alışveriş merkezi ziyaretçilerinden Miray Berilgen, “Hafta içi izin günümdeyim. Alışveriş merkezine gezmeye geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Ancak çok hoşuma gitti. Vitrinlerde farklı farklı çocuklar. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Özellikle bazılarını neredeyse fark edemedim. Bir hareketlilik olunca vitrinlerde güzel bir görüntü olmuş. Manisa’da böyle bir etkinlikle ilk defa karşılaşıyorum. Böyle etkinliklere çok ihtiyacımız var. Okumayı kaybediyoruz. Ben de bir anneyim. Benim de okuyan bir oğlum var. Elimden geldiğince ona okumayı aşılıyorum. Ama tabi etrafımızda genel olarak okuma alışkanlığımız olursa başarılı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kitap okuma alışkanlığının topluma yayılması amacıyla böyle bir etkinliği yaptıklarını söyleyen Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencilerinden minik Baray ise “Bence herkes kitap okumalı. İster 100 sayfa olsun, ister 200 sayfa olsun, 1 saat, 2 saat bile okusa bir insan kitabı bitirebilir. Kitaplar hayal gücümüzü geliştirir. Kelime haznemiz gelişiyor. İnsanlar küfür etmiyor uzak durmaya çalışıyorlar. Kitap okumayan çocuklar cümle kurmakta güçlük çekiyor. Kitap okumak film izlemekten daha güzel bir şey. Bence 4-5 saat kitap okumak daha da keyifli bir şey. Çok da güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

İnsanlardan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten öğrencilerden Aymine Duman, “Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Kitap okumanın çok güzel bir şey olduğunu arkadaşlarımıza, büyüklerimize göstermiş olduk. Burada insanlar bizim kitap okuduğumuzu gördüler, beğendiler çok şaşırdılar. Biz de çok sevindik” dedi.

Kaynak: İHA

