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Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:26 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Yılmazlar Mahallesi'nde ikamet eden Bircan Sakız (41) ve Mehmet Sakız (5), Şehitler Mahallesi'nde oturan Ahmet Şahin (32), Sultan Şahin (26) ve Nisa Şahin (4) ile İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşayan Tarık Uslu (19) sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, karbonmonoksitten etkilenenleri, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa soba zehirlenme Turgutlu Bircan Sakız

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