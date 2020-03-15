HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da korkunç olay! Kesik insan kolu bulundu

Manisa'da korkunç olay! Kesik insan kolu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölünde kesik insan kolu bulundu.

Manisa'da korkunç olay! Kesik insan kolu bulundu

Alınan bilgilere göre, Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan da bulunan kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA incelemesine alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyorYoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma Sevişler Baraj Gölü

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Kavga büyüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli ablasına tecavüz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Engelli ablasına tecavüz etmişti

Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor! Sosyal medyaya 'Keloğlan' damgası

Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor

Demir kapıya sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Çocuğu gibi baktığı klasik otomobillerini gören hayran kalıyor

Çocuğu gibi bakıyor! Görenler hayran kalıyor

Sivas'ta dev karınca yuvası! Koruma altına alındı

İnsan boyunda! Koruma altına alındı

'Burhan Pazarlama' lakabıyla tanınan Burhan Demircan hayatını kaybetti

'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.